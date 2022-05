Verkehrsminister Wissing erteilt Tempolimit erneut eine Absage

München: Bundesverkehrsminister Wissing hat weiteren Entlastungsmaßnahmen des Bundes vorerst eine Absage erteilt. Im BR-Interview verwies der FDP-Politiker auf die Milliarden-Beträge, die der Bund bereits in die Hand nimmt. Wissing wörtlich: "Wir hoffen, dass wir einen Beitrag leisten können, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und wir uns über weiter steigende Energiepreise keine Gedanken machen müssen." Der Forderung nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen erteilte Wissing erneut eine Absage. Er verwies er auf andere, effektivere Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen, die jetzt umgesetzt werden. An den vereinbarten Klimazielen will die Ampelkoalition laut Wissing festhalten, trotz neuer Rahmenbedingungen durch den Ukraine-Krieg.