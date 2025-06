Verkehrsminister will Führerschein günstiger machen

Bundesregierung will Führerschein-Erwerb günstiger machen: Verkehrsminister Schnieder sagte, 4.000 oder 4.500 Euro für die Fahrerlaubnis sei sehr viel Geld. Der CDU-Politiker kündigte einen runden Tisch mit seinen Länderkollegen und Verbänden an. Ein bezahlbarer Führerschein sei vor allem für den ländlichen Raum unverzichtbar, so Schnieder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2025 12:15 Uhr