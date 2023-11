Verkehrsminister weisen auf anstehende Probleme beim Schienenersatzverkehr hin

Berlin: Die geplante Sanierung des Schienennetzes der Bahn macht den Verkehrsministern der Bundesländer Sorgen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, fürchten sie Probleme beim Ersatzverkehr durch Busse. In einem Brief ans Bundesverkehrsministerium weisen sie darauf hin, dass auch viele Straßenbrücken marode sind. Als Ersatz für ausfallende Züge bei den Arbeiten am Schienennetz sollen vorwiegend Überland- und Gelenkbusse eingesetzt werden. Deshalb müsse sichergestellt sein, dass auch die Tragfähigkeit der Straßenbrücken gewährleistet ist, so die Ländervertreter. Die Bahn will bis 2030 insgesamt 40 Schienenabschnitte umfassend sanieren und während der Arbeiten komplett sperren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 07:00 Uhr