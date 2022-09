Verkehrsminister sprechen über preiswertes ÖPNV-Ticket

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: Zur heutigen Videokonferenz der Verkehrsminister wird aus den Ländern der Ruf nach einem Gesamtkonzept für den Nahverkehr laut. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Rehlinger, sagte das sei wichtiger als eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket. Der NRW-Verkehrsminister Krischer hatte sich ähnlich geäußert. Den Menschen nutze das Ticket nichts, wenn es kein Angebot gebe, das sie nutzen könnten. Aus Brandenburg hieß es, die Länder bräuchten 1,5 Milliarden Euro zusätzlich, um das Angebot attraktiv, zuverlässig und schnell zu machen. Derzeit bekäme man vom Bund 9,5 Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln, doch das reiche nicht aus. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen am Nachmittag sagen, was sie in den Nahverkehr investieren werden - und ob es ein neues, bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket geben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 11:00 Uhr