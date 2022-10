Verkehrsminister ringen um Nachfolge für 9-Euro-Ticket

Das Wetter in Bayern: nach Nebel teils Wolken, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Nach Nebel-Auflösung ist es teils bewölkt, teils freundlich. Am Nachmittag mehr Wolken und in Franken Regen. Höchstwerte 14 bis 17 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um 9 Grad. Morgen und am Samstag bewölkt, zeitweise Regen. Am Sonntag wird es freundlicher. Höchstwerte 15 bis 19, am Sonntag bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 10:00 Uhr