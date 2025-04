Verkehrsminister fordern Senkung der Führerscheinkosten

Die Verkehrsminister-Konferenz macht sich dafür stark, dass der Führerschein wieder billiger wird. Zum Abschluss der Beratungen in Nürnberg hieß es, es könne nicht sein, dass ein Führerschein inzwischen so teuer sei wie ein Kleinwagen. Für viele in den ländlichen Regionen seien die Fahrerlaubnis und ein Auto "immer noch ein Stück Freiheit". Die Politiker wollen nun insbesondere den theoretischen Teil der Fahrprüfung entschlacken. Der Bund solle geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Kosten einzudämmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2025 16:15 Uhr