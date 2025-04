Verkehrsminister Bernreiter fordert "gewaltige" Investitionen ins Schienennetz der Bahn

Nürnberg: Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bernreiter, hat einen "echten Schub" für die Verkehrsinfrastruktur gefordert. Vor allem ins Netz der Deutschen Bahn müsse gewaltig investiert werden, sagte der bayerische CSU-Verkehrsminister im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Außerdem forderte Bernreiter, der Bund müsse die Regionalisierungsmittel für den Nahverkehr erhöhen, weil die Länder das nicht mehr stemmen könnten. Er hoffe nun darauf, dass die Parteichefs von Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen diesen Punkt aus dem Papier der Arbeitsgruppe auch in den Koalitionsvertrag übernehmen, so Bernreiter. - Die Verkehrsministerkonferenz unter Bernreiters Vorsitz tagt heute ab 11 Uhr in Nürnberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 09:00 Uhr