Verkehrsminister beraten über Nachfolge für 9-Euro-Ticket

UN fordern von Moskau Abzug von AKW Saporischschja

New York: Die Europäische Union hat Russland zum sofortigen Abzug vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja aufgefordert. Der europäische UN-Botschafter im Sicherheitsrat Gonzato sagte vor dem Gremium, es sei bedauerlich, dass man sogar darauf hinweisen müsse, ein Kernkraftwerk niemals als Militärstützpunkt zu nutzen. In Saporischschja sehe man ein zunehmendes Risiko einer nuklearen Katastrophe in Europa. Zudem appellierte der europäische UN-Botschafter an Moskau, ein internationales Expertenteam auf das Werksgelände zu lassen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor in einer Video-Ansprache vor dem Sicherheitsrat Russland wegen dessen Besetzung des Atomkraftwerks Saporischschja eine nukleare Erpressung vorgeworfen. Russische Truppen hatten das größte europäische Atomkraftwerk wenige Tage nach dem Überfall auf das Nachbarland unter seine Kontrolle gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2022 19:45 Uhr