Verkehrsminister beraten über Finanzierung des Deutschlandtickets

Köln: Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten heute und morgen noch einmal über das Deutschlandticket. Die Bundesländer sehen die Finanzierung weiter in Gefahr, da der Bund seinen Anteil bisher nicht aufstocken will. NRW-Verkehrsminister Krischer von den Grünen sagte im ARD-ZDF-Morgenmagazin, ohne Finanzierung könnten die Verkehrsunternehmen für 2024 nicht kalkulieren, und das würde das Aus für das 49-Euro-Ticket bedeuten. Weitere Themen der Verkehrsminister in Köln sind Elektromobilität, der Schienengüterverkehr und der Fachkräftebedarf in der Verkehrsbranche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 10:00 Uhr