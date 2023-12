Verkehrslage in Bayern bleibt schwierig

München: Nach dem heftigen Wintereinbruch bleibt die Verkehrslage in Teilen Bayerns schwierig. Der Flughafen München hat seinen Betrieb zwar wieder aufgenommen, es kommt aber weiter zu zahlreichen Flugausfällen oder Verspätungen. Die Deutsche Bahn empfiehlt auch für morgen, nicht notwendige Fahrten zu verschieben. Wann wieder Züge vom und zum Münchner Hauptbahnhof verkehren, ist noch unklar. Die Bahn hat am Münchner Hauptbahnhof drei Sonderzüge bereit gestellt, in denen sich gestrandete Reisende aufwärmen können. Auch bei der S-Bahn gibt es lediglich einen Pendelverkehr im 20 Minutentakt zwischen dem Westkreuz, Pasing und dem Leuchtenbergring. Die Straßenbahnlinien in München sind größtenteils noch nicht geräumt. Buslinien sind unregelmäßig in Betrieb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 12:00 Uhr