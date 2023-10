München: Der Verkehr auf Bayerns Straßen wird immer dichter. Innenminister Herrmann sagte bei der Verkehrssicherheitskonferenz, allein der Bestand an zugelassenen Kraftfahrzeugen im Freistaat sei binnen drei Jahren um rund 375.000 gestiegen. Hinzu komme, dass der Radverkehr vor allem in der Stadt an Bedeutung gewinne. Dies zeige sich auch an der deutlich steigenden Zahl der Radunfälle. 2022 kamen bei Unfällen 84 Radfahrer ums Leben, so viele wie seit Jahren nicht mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 16:00 Uhr