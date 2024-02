Verkauf von Gas- und Ölheizungen steigt deutlich

Berlin: Der Absatz von Gas- und Ölheizungen ist letztes Jahr deutlich gestiegen. Nach einem Rückgang im Jahr davor hat die Branche nach Informationen der "Welt" fast 800.000 Gasheizungen verkauft - das entspricht einem Plus von 32 Prozent. Bei Ölheizungen hat sich der Absatz auf knapp 113.000 Geräte verdoppelt. Von den politisch geförderten Wärmepumpen sind demnach 356.000 Stück verkauft worden, ein Plus von 51 Prozent. Der Anteil der Erneuerbaren am Wärmemarkt lag laut Umweltbundesamt zuletzt bei rund 18 Prozent. Mehr als vier Fünftel davon entfielen auf den Brennstoff Holz.

