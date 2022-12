Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht beginnt

Kurzmeldung ein/ausklappen Kirchen und Bistümer weltweit beten für emeritierten Papst Benedikt XVI.

Rom: Nach den Nachrichten zum schlechten Gesundheitszustand von Benedikt XVI. wird in vielen Kirchen und Bistümern weltweit für den emeritierten Papst gebetet. Der amtierende Papst Franziskus hatte die Gläubigen dazu in einer kurzen Ansprache bei der Generalaudienz aufgerufen. Der Bitte folgten hohe Geistliche sowie Pfarreien auf mehreren Kontinenten. Die US-Bischofskonferenz etwa veröffentlichte ein Gebet für den 95 Jahre alten Benedikt bei Instagram; auch der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz äußerte sich in den sozialen Medien. In Deutschland schloss sich unter anderem der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx an.

