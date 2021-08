Verheerende Brände in Griechenland und Türkei weiter außer Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Die verheerenden Waldbrände in Griechenland sind weiter außer Kontrolle. Die ganze Nacht haben Einsatzkräfte versucht, die Flammen vor allem im Norden der griechischen Hauptstadt in den Griff zu bekommen. Doch heftige Winde bei extremen Temperaturen über 40 Grad fachten die Feuer immer wieder an. Über der Millionenmetropole hängen dicke Rauchschwaden, bereits am dritten Tag in Folge geht Ascheregen nieder. Der Vizegouverneur für Zivilschutz in Athen, Kokkalis, äußerte sich sehr besorgt. Sollte es heute nicht gelingen, so Kokkalis, die Brände einzudämmen, gebe es ein Riesenproblem. Dabei bestätigte er, das inzwischen drei mutmaßliche Brandstifter festgenommen wurden. Auch in anderen Regionen Griechenlands wüten weiter viele Brände, etwa auf Kreta, Euböa und dem Peloponnes. Ähnlich verhält es sich in der Türkei. Hier ist vor allem der Süden und Westen stark betroffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 10:15 Uhr