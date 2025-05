Verhandlungsrunde zwischen Iran und USA ohne Durchbruch

Atom-Verhandlungen zwischen Iran und USA stecken fest: Nach rund drei Stunden seien die Beratungen in Rom ohne Durchbruch beendet worden, so der Außenminister des Oman. Es gebe aber einige Fortschritte. Der Golfstaat vermittelt in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2025 18:45 Uhr