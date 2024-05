Verhandlungsrunde über Gaza-Waffenruhe endet ohne Durchbruch

Kairo: Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sollen morgen forgesetzt werden. Am Abend hatte die Hamas-Delegation Medienberichten zufolge den Verhandlungsort Kairo verlassen. Sie will in Katar Gespräche führen und übermorgen nach Kairo zurückkehren. Zuvor hatte es Anzeichen für eine Einigung gegeben, auf die allerdings eine Reihe von Rückschlägen folgte. Israel bezweifelt, dass es der Hamas um ernsthafte Verhandlungen geht.

