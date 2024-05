Verhandlungsrunde über Gaza-Waffenruhe endet ohne Durchbruch

Kairo: Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen konnte erneut kein Ergebnis erzielt werden. Laut ägyptischen Staatsmedien ist die Delegation der Hamas mittlerweile nach Katar aufgebrochen, um dort mit der Führung der Palästinenserorganisation zu beraten. Die Gespräche sollen den Angaben nach am Dienstag weitergehen. Sowohl die Hamas als auch Israel beharren auf ihren teils gegensätzlichen Positionen. Israels Verteidigungsminister Galant erklärte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Hamas eine Vereinbarung anstrebe. Er warnte vor einer - so wörtlich - "gewaltigen Operation in sehr naher Zukunft in Rafah und anderen Orten im Gazastreifen". Überschattet wurden die Bemühungen von neuen Kämpfen im Gazastreifen. Israel schloss nach Beschuss den Grenzübergang Kerem Schalom, über den dringend benötigte Hilfsgüter in das Küstengebiet geliefert werden. Der bewaffnete Arm der Hamas bekannte sich zu den Raketenangriffen auf den Übergang.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 20:30 Uhr