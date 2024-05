Verhandlungsrunde über Gaza-Waffenruhe endet ohne Durchbruch

Kairo: Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die islamistische Hamas die aktuelle Verhandlungsrunde für beendet erklärt. Die Delegation werde die ägyptische Hauptstadt noch am Abend verlassen und sich mit der Führung der Palästinenserorganisation beraten. Sowohl die Hamas als auch Israel beharrten auf ihren teils gegensätzlichen Positionen. Beide Seiten warfen sich vor, die Gespräche zu behindern. In Katar ist derweil laut Insidern eine Krisensitzung angesetzt worden, um die Bemühungen für ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln voranzubringen. Ziel sei es, auf Israel und die Hamas maximalen Druck auszuüben, damit sie weiter verhandelten, hieß es. Überschattet wurden die internationalen Bemühungen heute von neuen Kämpfen im Gazastreifen. Israel schloss nach Beschuss durch die Hamas den Grenzübergang Kerem Schalom, über den dringend benötigte Hilfsgüter in das Küstengebiet geliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 19:00 Uhr