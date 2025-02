Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP erreichen kritischen Punkt

Wien: In Österreich haben die Koalitionsgespräche zwischen der FPÖ und der ÖVP einen kritischen Punkt erreicht. Seit einem Monat verhandeln die Rechtspopulisten und die Konservativen über eine Regierung - zuletzt gab es aber Streit über die Ressortverteilung. Ein Spitzengespräch der Parteivorsitzenden Kickl und Stocker brachte am Abend keinen Durchbruch, die beiden wollen heute ein weiteres Mal treffen. Umstritten sind neben der Aufteilung der Ministerposten auch einige grundsätzliche Fragen, etwa in der EU-Politik. Die FPÖ gilt als europa-kritisch. Außerdem will sie das Asylrecht in Österreich aussetzen.

