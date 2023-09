Verhandlungen über Zukunft der Armenier in Bergkarabach haben begonnen

Baku: Einen Tag nach dem vorläufigen Ende der Kämpfe in Bergkarabach haben sich die Konfliktparteien zu Gesprächen getroffen. Dabei ging es um die Zukunft der rund 120.000 ethnischen Armenier in der umstrittenen Kaukasusregion. Die Verhandlungen dauerten nach Medienangaben etwa zwei Stunden - über Ergebnisse ist bislang nichts bekannt. Aserbaidschans Staatschef Alijew hatte zuvor in einer Fernsehansprache die Menschen in Bergkarabach als - so wörtlich - "unsere Bürger" bezeichnet. Die umstrittene Region soll seinen Worten zufolge zu einem "Paradies" werden. Aserbaidschan hatte am Dienstag einen Militäreinsatz in Bergkarabach gestartet. Gestern war eine Feuerpause vereinbart worden. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 16:00 Uhr