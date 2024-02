Verhandlungen über Feuerpause in Nahost kommen offenbar voran

Tel Aviv: Die Gespräche zwischen Vertretern Israels und der Hamas über eine Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln kommen offenbar voran. Nach den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der US-Regierung, Sullivan, haben sich die Verhandler in Grundzügen geeinigt. Heute Abend sollen die Gespräche in Doha weitergehen. Auch die USA und Katar sitzen mit am Tisch. Israels Ministerpräsident Netanjahu wies darauf hin, dass, auch wenn es eine Waffenruhe geben sollte, die Vorbereitungen für eine Offensive in Rafah weiter laufen würden. Er sprach davon, dass ein kompletter Sieg in Reichweite sei. In Rafah vermutet die israelische Regierung die meisten der noch verbliebenen Hamas-Kämpfer. Sullivan rief die Regierung in Tel Aviv auf, den Schutz der Zivilisten im Falle einer Offensive zu garantieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 21:00 Uhr