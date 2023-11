Verhandlungen über Eindämmung von Plastikmüll kommen kaum voran

Nairobi: Die einwöchigen Verhandlungen über ein international verbindliches Abkommen zur Eindämmung von Plastikmüll haben kaum Fortschritte gebracht. Vor allem Erdölförderländer wie Iran, Saudi-Arabien und Russland werden dafür verantwortlich gemacht. Sie brachten eine Vielzahl neuer Vorschläge ein, die nun eingearbeitet werden müssen. Diese Länder profitieren von der Plastikherstellung, weil Rohöl der Grundstoff dafür ist. Bei den Verhandlungen am Sitz des UN-Umweltprogramms in Kenia lag erstmals ein Textentwurf auf dem Tisch, in dem 60 Staaten ein Verbot für bestimmte Plastikprodukte fordern. Im kommenden Jahr sollen die Beratungen über das Abkommen abgeschlossen werden.

