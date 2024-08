Verhandlungen über ein neues Gaza-Abkommen gehen weiter

Doha: Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazakrieg werden heute fortgesetzt. Das teilte ein Sprecher des katarischen Außenministers mit. Vermittler Katars, der USA und Ägyptens arbeiteten daran, eine Feuerpause zu erreichen, sowie die Freilassung der verbliebenen Hamas-Geiseln. Gefordert wird zudem weiterhin mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. - In Tel Aviv haben am Abend wieder hunderte Menschen für ein neues Gaza-Abkommen demonstriert. Sie riefen etwa: "Kommt nicht heim ohne einen Deal". Unterdessen griffen israelische Siedler am Abend im Westjordanland ein Dorf an und erschossen einen Palästinenser.

