Verhandlungen über Atomabkommen mit dem Iran gehen weiter

Knapp 2.500 Teilnehmer bei Corona-Demo in Schweinfurt

Schweinfurt: Zu der teils gewalttätigen Anti-Corona-Demonstration in der unterfränkischen Stadt gestern gibt es neue Details. Wie die Polizei dem BR mitteilte, hatte die unangemeldete Versammlung zunächst mit einigen 100 Teilnehmer begonnen, am Ende waren es rund 2.500 Demonstranten. Die Stimmung sei von Anfang an aggressiv gewesen, sagt die Polizei. Unter den Protestierenden waren auch Personen des rechten Spektrums. Im Vorfeld der Demonstration hatten die Veranstalter über die sozialen Medien dazu aufgerufen, Kinder mitzunehmen. Ein vierjähriges Kind war in Kontakt mit Pfefferspray gekommen. Gegen die Mutter wurde Anzeige erstattet. Gegen vier Demonstranten gibt es noch heute ein Gerichtsverfahren. Sie müssen sich wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung verantworten. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet. Insgesamt wurden 44 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.12.2021 10:15 Uhr