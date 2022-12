Verhandlungen im Prozess um Brüsseler Terroranschläge beginnen

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Mehr als sechs Jahre nach den islamistischen Terror-Anschlägen in der belgischen Hauptstadt hat die Verhandlung gegen die zehn Angeklagten begonnen. Der Prozess war im September bereits offiziell eröffnet worden, wegen eines Streits über die Platzierung der Angeklagten im Gerichtssaal verzögerten sich die Anhörungen jedoch. Sie sitzen nun gemeinsam in einem Glaskasten. Im März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat Bomben am Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahnstation gezündet. 32 Menschen wurden dabei getötet, Hunderte teils schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 10:00 Uhr