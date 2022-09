Verhärtete Fronten im Streit um 9-Euro-Ticket-Nachfolge

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwischen Bund und Ländern bahnt sich offenbar ein neuer Streit über die Nachfolge eines Neun-Euro-Tickets an. Wie die "Süddeutsche Zeitung" meldet, machen die Länder Milliardenhilfen zur Bedingung für Verhandlungen. Am Montag soll es eine Sonderverkehrsministerkonferenz geben. In dem Bericht ist von einem Papier der Länder die Rede, wonach sie einen Ausgleich für die Preissteigerungen seit 2019 fordern, konkret geht es dabei um Corona und die Folgen der Ukraine-Krise. Demnach beziffern die Länder alleine ihre Forderungen wegen der steigenden Energiepreise auf je 1,65 Milliarden Euro - in diesem und im nächsten Jahr. Bisher lehnt Verkehrsminister Wissing weitere Milliardenhilfen ab: Der Bund will zwar 1,5 Milliarden Euro zahlen, aber nur, wenn die Länder den gleichen Betrag drauflegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 21:00 Uhr