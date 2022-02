Vergleich zwischen Opfern von US-Schulmassaker und Waffenhersteller

Nachrichtenarchiv - 15.02.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Mehr als neun Jahre nach einem Schulmassaker in den USA gibt es einen Vergleich zwischen dem Waffenhersteller Remington und mehreren Opferfamilien. So steht es in einem Gerichtsdokument, ohne dass Angaben über die Höhe gemacht werden. Medien berichten, Remington habe sich bereiterklärt, umgerechnet rund 64 Millionen Euro an neun Familien zu zahlen. Bei dem Massaker hatte ein junger Mann an seiner ehemaligen Sandy-Hook-Grundschule im Bundestaat Connecticut mit einem Remington-Gewehr 20 Kinder und sechs Lehrer erschossen. Zuvor hatte der psychisch schwerkranke Mann schon seine Mutter getötet. Der Täter brachte auch sich selbst um.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 19:45 Uhr