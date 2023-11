Vergiftete Champagnerflasche in Weiden: Tatverdächtiger in Haft genommen

Weiden: Im Zusammenhang mit dem Fall der vergifteten Champagnerflaschen in einem Restaurant in der Oberpfalz ist ein Mann festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Weiden bestätigte, sitzt ein 35-Jähriger inzwischen in Deutschland in Untersuchungshaft. Er war demnach aus den Niederlanden überstellt worden und soll für die Lagerung und die Verteilung der mit Ecstasy befüllten Flaschen verantwortlich sein. - Im Frühjahr 2022 starb in Weiden ein Mann, der in einem Restaurant aus einer vergifteten Champagnerflasche getrunken hatte. Sieben weitere Personen mussten ins Krankenhaus.

