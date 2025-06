Vergangene Nacht war die kürzeste des Jahres

München: Die vergangene Nacht war die kürzeste des Jahres. Zur Sommersonnenwende steht die Sonne genau senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. In München war es gestern 16 Stunden lang hell, in Hamburg 17. In Nordeuropa ist es bis zum Morgen gar nicht dunkel geworden. In Skandinavien und dem Baltikum ist es ein Brauch, diese Nacht durchzufeiern. Die Sommersonnenwende gilt als Beginn des astronomischen Sommers. Davon ist der meteorologische Sommerbeginn zu unterscheiden, der schon am 1. Juni war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 07:00 Uhr