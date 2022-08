Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sieht große Gefahr durch Rechtsextremismus

Nachrichtenarchiv - 24.08.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: 30 Jahre nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen hat der Präsident des Verfassungsschutzes Haldenwang vor einer fortbestehenden Gefahr durch Rechtsextremismus gewarnt. Das Gewaltpotential, das von der Szene ausgehe, sei auch heute noch hoch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ereignisse wie in Rostock dürften sich nicht wiederholen. 1992 hatte es in der Hansestadt mehrere Angriffe auf Asylbewerber-Wohnhäuser gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2022 05:00 Uhr