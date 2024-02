Verfassungsschutzpräsident berichtet im Landtag über AfD-Vernetzung

München: Der Innenausschuss des Landtags befasst sich mit der Frage, wie stark die bayerische AfD mit extremistischen Gruppierungen vernetzt ist. Dazu legt der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Körner, heute einen Bericht vor. Ähnliche Treffen wie das in Potsdam, in dem es um massenhafte Abschiebung von Migranten gegangen sein soll, fanden demnach auch mehrfach in Bayern statt. Unter den Teilnehmern waren neben Vertretern der Identitären Bewegung und rechtsextremer Burschenschaften auch Mitglieder der bayerischen AfD. Zwei Zusammenkünfte soll deren Kreisverband München-Ost organisiert haben. Laut Körner grenzt sich die Partei immer weniger von der neuen Rechten ab. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD, um Hinweise auf extremistische Bestrebungen zu sammeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 09:00 Uhr