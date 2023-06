Verfassungsschutzbericht löst Besorgnis aus

Meldungsarchiv - 20.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Extremisten in Deutschland zeigen sich immer häufiger gewaltbereit. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor, der am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach gab es im vergangenen Jahr 21.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Bundesinnenministerin Faeser beklagte unter anderem, dass die Angriffe auf Geflüchtete stark zugenommen hätten. Nach ihren Worten ist aber auch im linksextremistischen Milieu die Hemmschwelle gesunken, politische Gegner oder die Polizei anzugreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 20:00 Uhr