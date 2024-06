Verfassungsschutz warnt vor Extremisten in Deutschland

Berlin: Die Zahl der Extremisten in Deutschland ist gestiegen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Verfassungsschutzbericht für 2023 hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr mit rund 41 000 Rechtsextremisten und 37 000 Linksextremisten jeweils mehr Personen erfasst als im Vorjahr. Bei den Islamisten registrierten die Verfassungsschützer dagegen einen leichten Rückgang. Das Risiko dschihadistischer Anschläge sei seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7.Oktober jedoch weiter gestiegen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, sagte, der Nahostkonflikt wirke wie ein Brandbeschleuniger für den Antisemitismus in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 18:00 Uhr