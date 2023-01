Verfassungsschutz warnt Iraner in Deutschland vor Einreisen in den Iran

Nachrichtenarchiv - 01.01.2023 09:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesverfassungsschutz hat Menschen mit iranischen Wurzeln zur Vorsicht aufgerufen, falls sie Reisen in den Iran planen oder dort noch Angehörige haben. Unter den mehr als 200.000 iranisch-stämmigen Menschen in Deutschland seien viele Regimekritiker, sagte Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang der Deutschen Presse-Agentur. Iranische Stellen hätten ein Interesse, diese Menschen zu identifizieren. Bei Reisen in den Iran müssten sie dann mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Außerdem könnte es Repression gegen Verwandte im Iran geben.

