Verfassungsschutz stuft AfD-Jugend als rechtsextremistisch ein

Berlin: Städte und Gemeinden haben eine ganze Reihe von Forderungen an die heute beginnende Tagung der Integrationsminister der Länder. Verbands-Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem Portal t-online, berufliche Qualifizierungen müssten unverzüglich - möglichst digital - anerkannt werden. Sprachkurse sollten ausgebaut und auch für Angehörige geöffnet werden. Besonders wichtig seien zudem Integrationsangebote an Schulen und in Kitas, so Landsberg weiter. Bayern verlangt darüber hinaus, dass sich der Bund stärker an den Kosten beteiligt. Derzeit sei die Unterstützung aus Berlin völlig unzureichend, so Innenstaatssekretär Kirchner in der "Welt". Die Unionsfraktion im Bundestag rechnet heuer mit mindestens 300.000 Asylbewerbern in Deutschland. Das wären 80.000 mehr als im Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 08:00 Uhr