Verfassungsschutz stuft AfD bundesweit als "gesichert rechtsextremistisch" ein

AfD gilt bundesweit als gesichert rechtsextremistische Partei: Das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nach mehrjähriger Prüfung heute bekannt gegeben. Kontinuierlich gehe die AfD gegen bestimmte Personen und Gruppen vor, diffamiere diese pauschal und mache sie verächtlich, so die Begründung. Der Verdacht, dass die Partei Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verfolge, habe sich bestätigt und in wesentlichen Teilen zur Gewissheit verdichtet, teilte der Inlandsgeheimdienst mit. Die AfD will juristisch gegen die Einstufung vorgehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2025 18:15 Uhr