Verfassungsschutz spricht von hoher Anschlagsgefahr in Deutschland

Berlin: Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht infolge des Kriegs im Nahen Osten eine große Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland. Präsident Haldenwang bezeichnete sie als "real und so hoch wie seit langem nicht mehr". Nach seinen Worten besteht die Gefahr schon seit geraumer Zeit, durch die Polarisierung angesichts des Krieges habe sie aber eine neue Qualität erreicht. Der Verfassungsschutz arbeite mit Hochdruck daran, für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden, israelischen Einrichtungen, aber auch Großveranstaltungen zu sorgen. In diesem Zusammenhang betonte Haldenwang, dass auch Rechtsextremisten die aktuelle Lage dazu nutzten, um gegen Muslime und Migranten zu hetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 15:00 Uhr