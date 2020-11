Verfassungsschutz sollte sich laut Söder intensiver mit Querdenker-Bewegung befassen

Nachrichtenarchiv - 13.11.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich dafür ausgesprochen, dass der Verfassungsschutz sich intensiver mit den der Querdenker-Demonstranten beschäftigt. Dem Münchner Merkur sagte Söder, ihm bereite die Entwicklung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen große Sorgen. Sie entwickle sich zunehmend sektenartig, mit einer Abschottung von Argumenten und einer Radikalisierung in Blasen. Viele der an den Demonstrationen beteiligten Gruppen wollten einen anderen Staat. Der Verfassungsschutz müsse das genau unter die Lupe nehmen. Söder verwies auf das Beispiel der Reichsbürger, die von den Behörden anfangs unterschätzt worden seien. Dann habe man erlebt, wie aus einer völlig absurden Idee eine ernsthafte Gefahr für den Staat und das Leben entstehen könne. Am vergangenen Samstag war in der Leipziger Innenstadt eine Demonstration der sogenannten Querdenken-Bewegung gegen die Corona-Restriktionen eskaliert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.11.2020 05:00 Uhr