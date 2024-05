Verfassungsschutz sieht drastisch gewachsenen Antisemitismus in Deutschland

Köln: Der Verfassungsschutz warnt vor drastisch gewachsenem Antisemitismus in Deutschland. Präsident Haldenwang hat dazu im Internet ein neues Lagebild vorgelegt - das zweite nach 2020. Demnach ist die Gefahr für Juden und jüdische Einrichtungen seit der Hamas-Attacke auf Israel im Oktober und der israelischen Reaktion darauf deutlich größer geworden. Deshalb müsse jetzt die ganze Gesellschaft entgegenwirken, so Haldenwang: in Schulen und Universitäten, Vereinen oder am Arbeitsplatz. Antisemitismus gebe es bei Rechts- und Links-Extremisten. Er sei aber auch zentral in islamistischen Ideologien und bei Verschwörungs-Theoretikern verankert. Das habe man bereits während der Corona-Pandemie beobachtet. Die gemeinsame Schnittmenge solcher Positionen sei der Antisemitismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 22:00 Uhr