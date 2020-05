Verfassungsschutz: Rechtsextremisten instrumentalisieren Corona-Demos

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Rechtsextremisten versuchen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes, die Proteste gegen Corona-Auflagen für sich zu nutzen. Es bestehe die Gefahr, so Verfassungsschutzpräsident Haldenwang in der Welt am Sonntag, dass Rechtsextremisten sich mit ihren Feindbildern an die Spitze der Corona-Demonstrationen stellen, die aktuell mehrheitlich von verfassungstreuen Bürgern durchgeführt würden. Was im Internet mit Propaganda, Verschwörungstheorien und Falschnachrichten begonnen habe, werde nun in die Realwelt getragen. Deutschlandweit sind gestern wieder tausende Menschen aus Protest gegen die Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Größeren Zwischenfälle gab es nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 04:00 Uhr