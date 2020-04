Verfassungsschutz hat tadschikische Dschihadisten verstärkt im Blick

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Razzien in Nordrhein-Westfalen hält es der Verfassungsschutz für notwendig, Milieus radikaler Islamisten mit Wurzeln in Tadschikistan aufzuklären. Bei der Bearbeitung dieses Falles habe man erstmals auch tadschikische Strukturen verstärkt ins Visier genommen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang. Der tadschikische Anteil an der islamistischen Szene sowie die Verbindungen zur Terrormiliz IS würden weiter intensiv beleuchtet. Nach der Aushebung einer mutmaßlichen islamistischen Terrorzelle in NRW befinden sich alle fünf Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 20:00 Uhr