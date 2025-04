Verfassungsschutz geht von verschärfter Sicherheitslage aus

Herrmann sieht friedliches Zusammenleben in Deutschland auf den Prüfstand gestellt: Anlass für die Aussage des bayerischen Innenministers ist der aktuelle Verfassungsschutzbericht. Aus dem geht hervor, dass sich die Gefährdungslage in allen Extremismusbereichen spürbar verschärft hat: beim Linksextremismus, der Reichsbürgerszene oder bei islamistisch motivierten Taten. Der Innenminister wies auch darauf hin, dass vor allem russische Geheimdienste versuchten durch Desinformation Verunsicherung in die Bevölkerung tragen.

