Verfassungsschutz geht von verschärfter Sicherheitslage aus

Herrmann legt Verfassungsschutz-Bericht vor: Die Sicherheitsbehörden in Bayern schätzen demnach die Gefährdungslage so hoch ein wie seit Langem nicht mehr. Innenminister Herrmann sagte, die Situation habe sich in allen Bereichen verschärft - konkret nannte er den Islamismus, den Linksextremismus und die Reichsbürgerszene. Herrmann erinnerte unter anderem an den Auto-Anschlag in München. Auch Cybersicherheit und Desinformation seien ein immer größeres Problem.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2025 14:15 Uhr