Verfassungsrichter kippen Paritätsregelung in Thüringen

Wem gehört die Stadt: Investoren treiben Münchner Immobilienpreise offenbar in die Höhe

München: Investoren treiben die Immobilienpreise in München offenbar deutlich in die Höhe. Das ist ein Ergebnis der Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt" von BR und dem Recherchezentrum Correctiv in Augsburg, München und Würzburg. Etwa 1.500 Bürgerinnen und Bürger hatten sich an der Aktion beteiligt und Informationen zu ihrem Wohnverhältnis zur Verfügung gestellt. Die Recherchen zeigen unter anderem, wie in München Wohnungen und Häuser in kürzester Zeit mehrfach verkauft werden. Dadurch steigen Kaufpreise deutlich. Dahinter stecken oft verschachtelte Firmengeflechte. Viele Mieter gaben an, die Hauseigentümer nicht zu kennen. Für die Stadt München wird es dadurch schwierig, den Immobilienmarkt selbst mitzugestalten. Oberbürgermeister Reiter fordert im BR-Interview mehr Transparenz und sieht auch den Gesetzgeber in der Pflicht, um den - so Reiter wörtlich - Wildwuchs zu verhindern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 09:45 Uhr