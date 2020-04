Verfassungsrichter bestätigen Gottesdienst-Verbot an Ostern

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat einen Antrag abgelehnt, der die sofortige Aufhebung des Versammlungsverbots in Kirchen, Moscheen und Synagogen zum Ziel hatte. Gottesdienste zu Ostern mit sehr vielen Menschen würden die Ansteckungsgefahr erheblich erhöhen, teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Die Richter forderten aber zugleich eine fortlaufende, strenge Überprüfung, ob die Verbote zulässig sind. Geklagt hatte ein Mann aus Hessen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte in der ARD, ohne Rücksicht auf die Schwächeren könne man nicht beten. Wenn Versammlungen eine Gefahr für verletzliche oder kranke Menschen bedeuteten, sei es Teil der kirchlichen Botschaft, diese Menschen zu schützen, so Bedford-Strohm weiter. Gestern bereits hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Eilantrag eines Münchners abgelehnt, der das Osterfest trotz Corona mit einem Gottesdienst in der Kirche feiern wollte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 21:00 Uhr