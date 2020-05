Verfassungsrichter beanstanden Staatsanleihenkäufe der EZB

Bayern lockert bis Pfingsten viele Corona-Maßnahmen

München: In Bayern werden die Corona-Maßnahmen bis Pfingsten schrittweise gelockert. Einen entsprechenden Fahrplan hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung mitgeteilt. So wandeln sich bereits von morgen an die Ausgangsbeschränkungen in Kontaktbeschränkungen. Damit kann jeder seine Wohnung wieder ohne triftigen Grund verlassen, sich mit einer Person treffen sowie Familienangehörige besuchen. Geöffnet sind dann auch wieder alle Spielplätze. Vom kommenden Wochenende an dürfen - unter bestimmten Schutzmaßnahmen - Angehörige in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern wieder besucht werden. Ab dem 11.Mai können auch wieder Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern öffnen, also auch Kaufhäuser und Einkaufszentren sowie Malls. Ab dem 18. Mai kann in der Außengastronomie und in Biergärten bewirtet werden. Es folgen eine Woche später die Speiselokale, und ab dem 30. Mai die Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen. Allerdings müssen gemeinschaftlich genutzte Wellnessbereiche und Schwimmbäder geschlossen bleiben. Mit Beginn der nächsten Woche gelten auch Lockerungen in der Freizeit und im Sport: So öffnen unter anderem Museen, Zoos und Galerien. Einzelsportarten wie Tennis, Golf, Segeln oder Leichtathletik sind ebenfalls wieder erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 14:00 Uhr