Verfassungsgerichtspräsident Harbarth verweist bei Einheitsfeier auf das Grundgesetz

Hamburg: Unter dem Motto "Horizonte öffnen" findet in der Elbphilharmonie zur Stunde der Festakt zum "Tag der Deutschen Einheit" statt. Erster Redner vor 1.300 Gästen war Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher. Der SPD-Politiker appellierte in seiner Rede an den Gemeinsinn der Deutschen in Krisenzeiten. Nur ein starkes demokratisches Deutschland könne Verantwortung übernehmen für ein starkes Europa, das sich für Frieden, Demokratie und Menschenrechte einsetze. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, rief zu Vertrauen und mehr Miteinander auf. Die Demokratie lebe nur auf Dauer, wenn man miteinander im Gespräch bleibe. Das Grundgesetz biete die Möglichkeiten dafür, Einigkeit und Recht und Freiheit weiterzuschreiben, so Harbarth.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 14:00 Uhr