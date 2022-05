Verfassungsgericht billigt Impfpflicht im Gesundheitswesen

Bundestag debattiert hitzig über Ukraine-Politik

Berlin: Der Bundestag hat aus Anlass einer Regierungserklärung des Kanzlers über den Krieg in der Ukraine und Deutschlands Strategie hierzu debattiert. Scholz bekräftigte in seiner Rede erneut, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe und die Sanktionen gegen Moskau, die Hilfe für Kiew und die Waffenlieferungen diesem Zweck dienten. CDU-Chef Merz warf Scholz indirekt ein doppeltes Spiel vor: Er verspreche Waffen, aber die würden in Wahrheit nicht geliefert. Auch den Ringtausch von Waffen mit anderen Partnern habe es nicht gegeben, und die Rüstungsindustrie klage über fehlende Ausfuhrgenehmigungen. Die Linke mahnte stattdessen mehr Verhandlungen an. Fraktionschefin Mohamed Ali sieht andernfalls eine wachsende Gefahr, dass sich der Krieg ausweitet. Und AfD-Fraktionschefin Weidel kritisierte, dass die Sanktionen gegen Moskau dem Westen mehr schadeten als Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 12:00 Uhr