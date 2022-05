Verfassungsgericht billigt einrichtungsbezogene Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. In dem am Vormittag veröffentlichten Urteil heißt es, der Schutz sogenannter vulnerabler Gruppen wiege verfassungsrechtlich schwerer als die Beeinträchtigung der Grundrechte für das Pflege- und Gesundheitspersonal. Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Mitte März für Angestellte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen und weiteren Bereichen, und soll alte und geschwächte Menschen vor einer Corona-Infektion schützen. Wer nicht nachweisen kann, dass er voll geimpft oder genesen ist, dem kann das Gesundheitsamt verbieten, weiter in der Einrichtung zu arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 11:00 Uhr