Verfassungerichtshof bestätigt Corona-Regel zur Erfassung von Kontaktdaten

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die coronabedingte Erfassung von Kontaktdaten etwa in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen ist verfassungsgemäß. Das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof bestätigt. Das höchste bayerische Gericht lehnte es ab, die entsprechenden Vorschriften in der bayerischen Verordnung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. In der heute veröffentlichten Entscheidung heißt es, die Staatsregierung habe sich mit der Verordnung an die Spielräume gehalten, die das Bundesrecht zulässt. Nach Ansicht der Richter ist außerdem die Verhältnismäßigkeit beim Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 17:00 Uhr